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Вощанкин Василий Емельянов

Место рождения

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

01.01.1850 ст.

Дата смерти

10.05.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850 ст.

Отец: Вощанкин (Десяцков) Емельян Алексеев

Мать: Вощанкина (Щербакова) Евдокия Григорьева

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
26.?.1870 ст.

Жена: Вощанкина Матрона Лазарева

https://yandex.ru/archive/catalog/102fb195-646d-411d-9bb2-2d6e3c2be482/152?text=деревня+трубицына+василий+емельянов&snippet=Игнатьевска+Волости+%5C007%5Bдеревни%5C007%5D+%5C007%5BТрубицына%5C007%5D+кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1871 ст.

Сын: Вощанкин Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Вощанкина Матрона Лазарева

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/0feb27d8-9a8e-4de3-a0c2-620a51255bc0/133?center=2214+4518
Смерть
10.05.1914 ст.
Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Причина смерти: Рак желудка https://yandex.ru/archive/catalog/cf9b8ec9-7445-49fa-8fea-0c8442b15aaf/415?snippet=Трубицына+крестьянин+%5C007%5BВасилий%5C007%5D+Емелианов+%5C007%5BВощанкин%5C007%5D+Прот... Показать все

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