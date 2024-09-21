Вощанкин Василий Емельянов
Место рождения
Дата рождения01.01.1850 ст.
Дата смерти10.05.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850 ст.
Бракосочетание
26.?.1870 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/102fb195-646d-411d-9bb2-2d6e3c2be482/152?text=деревня+трубицына+василий+емельянов&snippet=Игнатьевска+Волости+%5C007%5Bдеревни%5C007%5D+%5C007%5BТрубицына%5C007%5D+кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1871 ст.
Сын: Вощанкин Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Вощанкина Матрона Лазарева
https://yandex.ru/archive/catalog/0feb27d8-9a8e-4de3-a0c2-620a51255bc0/133?center=2214+4518
Смерть
10.05.1914 ст.
Причина смерти: Рак желудка https://yandex.ru/archive/catalog/cf9b8ec9-7445-49fa-8fea-0c8442b15aaf/415?snippet=Трубицына+крестьянин+%5C007%5BВасилий%5C007%5D+Емелианов+%5C007%5BВощанкин%5C007%5D+Прот... Показать все