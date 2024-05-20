Мотыхляев Афонасий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотыхляев Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

БО
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотыхляева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотыхляева ?

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Мать ребёнка: Мотыхляева ?

Березовка, Артинский, Свердловская область

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