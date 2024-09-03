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Березин Перфил Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Березин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Березин) Агафья Перфильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Алексей Перфильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Березин Андрей Перфильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Березин Петр Перфильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1732

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