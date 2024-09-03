Березин Перфил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Березин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Березин) Агафья Перфильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Алексей Перфильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1732