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Утягулов Абдурафик

Место рождения

Шугуровский край Россия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Утягулов Абдурашит

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
Медресе Хусайиния г.Оренбург | Указной мулла
Рождение ребёнка
28.08.1916

Сын: Утягулов Шамиль Абдурафикович

Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида

Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Галимова (Утягулова) Разия

Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Рождение ребёнка
29.10.1937

Сын: Утягулов Наиль

Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно

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