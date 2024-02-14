Утягулов Абдурафик
Место рожденияШугуровский край Россия
Дата рождения1880
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Утягулов Абдурашит
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Медресе Хусайиния г.Оренбург | Указной мулла
Рождение ребёнка
28.08.1916
Сын: Утягулов Шамиль Абдурафикович
Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида
Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Галимова (Утягулова) Разия
Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар
Рождение ребёнка
29.10.1937
Сын: Утягулов Наиль
Мать ребёнка: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно