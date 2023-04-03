(Касымова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Касымов Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Касымов Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Касымов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Касымова) Яковлевна

Отец ребёнка: Касымов Яков

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Касымова) Яковлевна

Отец ребёнка: Касымов Яков

Бракосочетание
1913

Муж: Касымов Яков

Рождение ребёнка
1914

Сын: Касымов Александр

Отец ребёнка: Касымов Яков

Смерть
1973
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
было под 100 лет

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