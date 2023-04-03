(Касымова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Касымов Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Касымов Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Касымов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Касымова) Яковлевна
Отец ребёнка: Касымов Яков
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Касымова) Яковлевна
Отец ребёнка: Касымов Яков
Бракосочетание
1913
Муж: Касымов Яков
Рождение ребёнка
1914
Сын: Касымов Александр
Отец ребёнка: Касымов Яков
Смерть
1973
было под 100 лет