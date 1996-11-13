(Галаева) Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галаев Валерий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в 33 года