(Галаева) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галаева) Ольга Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галаев Валерий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в 33 года
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