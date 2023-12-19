Юшка Гавриил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Юшка Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юшка Стефан Гаврилов
Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Юшка Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Юшка Иоанн Гаврилов
Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова
Смерть
Неизвестно