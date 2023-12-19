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Юшка Гавриил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Юшка Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Юшка Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Юшка Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Юшка Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Юшка (Марысева) Вера Лукьянова

Смерть
Неизвестно

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