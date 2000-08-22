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Косиненко Анна Митрофановна
Косиненко Анна Митрофановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1923
Дата смерти
22.08.2000
Пол
Женский
Отец
Щукин Митрофан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Отец:
Щукин Митрофан
Мать: не указана
Смерть
22.08.2000
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