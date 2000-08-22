Косиненко Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косиненко Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1923

Дата смерти

22.08.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Щукин Митрофан

Мать: не указана

Смерть
22.08.2000
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