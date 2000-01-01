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Крисанова Любовь Петровна

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Место рождения

с. Зезюлино, Ряжского района, Рязанской области

Дата рождения

02.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953

Отец: Крючков Пётр Васильевич

Мать: не указана

с. Зезюлино, Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
21.10.1973

Дочь: Леонова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Крисанов Василий Антонович

с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
28.11.1974

Сын: Крисанов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Крисанов Василий Антонович

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