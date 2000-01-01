Крисанова Любовь Петровна
Место рожденияс. Зезюлино, Ряжского района, Рязанской области
Дата рождения02.08.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953
Отец: Крючков Пётр Васильевич
Мать: не указана
с. Зезюлино, Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
21.10.1973
Дочь: Леонова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Крисанов Василий Антонович
с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
28.11.1974
Сын: Крисанов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Крисанов Василий Антонович