Можная Евгения Каллиниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Клименко Шаренко (Можная) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Можный Евгений Максимович
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1900
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1903
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1905
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Можный Максим Иванович
Смерть
Неизвестно