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Можная Евгения Каллиниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Клименко Шаренко (Можная) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Можный Евгений Максимович

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Можный Федор Максимович

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Можный Симеон Мксимович

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Можный Иван Максимович

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Можный Давид Максимович

Отец ребёнка: Можный Максим Иванович

Ставидла, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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