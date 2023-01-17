Таньков Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Тяжелова Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Танькова Евгения Матвеевна
Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1921
Михалевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область