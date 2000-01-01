Счасливцев Максим Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1763
Сын: Счасливцев Яков Максимович
Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Счасливцев Ларион Максимович
Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Счасливцев Иван Максимович
Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Счасливцев Николай Максимович
Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счасливцев Василий Максимович
Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1811