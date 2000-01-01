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Счасливцев Максим Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Счасливцев Сава Прокопивич

Мать: Счасливцева Матрена Харитонова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Счасливцев Яков Максимович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Счасливцев Ларион Максимович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Счасливцев Иван Максимович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Счасливцев Николай Максимович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счасливцев Василий Максимович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Акилина Титова

Смерть
После 1811
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