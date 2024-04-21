Финашин Николай Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Финашин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
18811874
Сын: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Мать ребёнка: Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна