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Финашин Николай Тихонович

Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Финашин Тихон

Мать: не указана

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Финашин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
18811874

Сын: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Мать ребёнка: Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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