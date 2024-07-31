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(Зацарина) Мария Филипповна

Место рождения

Чапли, Льговского уезда Курской области

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Маслова) Мария

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Маслов Яков

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.03.1907

Дочь: (Маслова) Мария

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Маслов Маским

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Маслов Василий

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Маслов Никифор

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1917

Дочь: (Маслова) Анна

Отец ребёнка: Маслов Макарий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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