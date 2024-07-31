(Зацарина) Мария Филипповна
Место рожденияЧапли, Льговского уезда Курской области
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Маслова) Мария
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Бракосочетание
10.11.1904
Муж: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Маслов Яков
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
15.03.1907
Дочь: (Маслова) Мария
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Маслов Маским
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Маслов Василий
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Маслов Никифор
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Рождение ребёнка
27.01.1917
Дочь: (Маслова) Анна
Отец ребёнка: Маслов Макарий
Смерть
Неизвестно