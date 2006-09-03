Голдобина (Маслова) Алла Влаимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолдобина (Маслова) Алла Влаимировна

Голдобина (Маслова) Алла Влаимировна

avatar

Место рождения

Графчина, Аткарский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

27.09.1941

Дата смерти

03.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1941

Отец: Маслов Владимир Семёнович

Мать: Маслова Вера Никитична

Графчина, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1967

Дочь: Малова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Голдобин Алексей Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Голдобин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдобин Алексей Васильевич

Смерть
03.09.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close