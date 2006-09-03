Голдобина (Маслова) Алла Влаимировна
Место рождения
Дата рождения27.09.1941
Дата смерти03.09.2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1941
Отец: Маслов Владимир Семёнович
Мать: Маслова Вера Никитична
Рождение ребёнка
26.08.1967
Дочь: Малова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Голдобин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Голдобин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2006