Куликова (Ерёмина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1934
Дата смерти09.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1934
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1960
Дочь: Лапина (Куликова) Ольга Михаиловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.04.1966
Сын: Куликов Владимир Михаилович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Тимофеевич
Смерть
09.02.1999