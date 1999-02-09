Куликова (Ерёмина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Ерёмина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1934

Дата смерти

09.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1934

Отец: не указан

Мать: Ерёмина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Лапина (Куликова) Ольга Михаиловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Тимофеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1966

Сын: Куликов Владимир Михаилович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Тимофеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.02.1999

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