Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

09.01.1904

Дата смерти

26.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904

Отец: Голиков Пётр Исидорович

Мать: Голикова Наталья Аркадьевна

Льгов, город Льгов, Курская область
Место жительства
С 1904
Льгов, город Льгов, Курская область
Место жительства
С 1921 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1925

Жена: Соломянская Лия Лазаревна

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Гайдар Тимур Аркадьевич

Мать ребёнка: Соломянская Лия Лазаревна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Развод
1931

Жена: Соломянская Лия Лазаревна

Смерть
26.10.1941
Лепляво, Черкаська область
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