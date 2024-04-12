Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.01.1904
Дата смерти26.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1921 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
08.12.1926
Мать ребёнка: Соломянская Лия Лазаревна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Развод
1931
Смерть
26.10.1941
Лепляво, Черкаська область