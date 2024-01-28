Заломаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломаев Николай Иванович

Место рождения

дер. Заречье Ростовский район Ярославская обл.

Дата рождения

Вычислено 1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Заломаев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Заломаева Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Заломаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Заломаев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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