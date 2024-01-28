Заломаев Николай Иванович
Место рождениядер. Заречье Ростовский район Ярославская обл.
Дата рожденияВычислено 1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Заломаев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Заломаева Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Заломаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Заломаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Заломаев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана