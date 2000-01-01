Леонов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Петр

Мать: Леонова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Клавдия

Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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