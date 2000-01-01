Леонов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Петр
Рождение ребёнка
05.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Клавдия
Рождение ребёнка
27.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Клавдия
Смерть
Неизвестно