Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Тягунова Раиса

Мать ребёнка: Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
В 1946 г. приехала в Тулу из г. Орска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Глафира

Мать ребёнка: Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Надежда

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close