Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Тягунова Раиса
Мать ребёнка: Евдокия
В 1946 г. приехала в Тулу из г. Орска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Глафира
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Надежда
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно