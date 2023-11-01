Козлова Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1820
30 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Антон Миронов
Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Козлова Афимья Миронова
Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов
2 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 9 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Козлова Варвара Миронова
Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов
5 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Козлова Степанида Миронова
Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1858
Сын: Козлов Назар Миронов
Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов
6 мес. в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Мирон Ионов
Смерть
Неизвестно