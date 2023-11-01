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Козлова Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

30 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Антон Миронов

Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Козлова Афимья Миронова

Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 9 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Козлова Варвара Миронова

Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов

5 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Козлова Степанида Миронова

Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1858

Сын: Козлов Назар Миронов

Отец ребёнка: Козлов Мирон Ионов

6 мес. в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Мирон Ионов

Смерть
Неизвестно
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