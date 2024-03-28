Чебыкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1929

Сын: Чебыкин Василий Никонорович

Отец ребёнка: Чебыкин Никонор Андреевич

Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мутохляева Александра Никитична

Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Николай Никитич

Смерть
Неизвестно
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