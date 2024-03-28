Чебыкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1929
Сын: Чебыкин Василий Никонорович
Отец ребёнка: Чебыкин Никонор Андреевич
Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мутохляева Александра Никитична
Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно