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Векова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

25.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Веков Тямира Григорий Евграфович

Мать: Векова жена Григория

Смерть
25.08.1869
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