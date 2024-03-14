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Векова Евгения
Векова Евгения
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
25.08.1869
Пол
Женский
Отец
Веков Тямира (Евграфов) Григорий Евграфович
Мать
Векова жена Григория
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮВ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Веков Тямира Григорий Евграфович
Мать:
Векова жена Григория
Смерть
25.08.1869
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