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Кравченко Степан Иванович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мать: Настасья (Устинья)

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кравченко Иван Степанович

Мать ребёнка: Варвара Самойловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравченко Роман Степанович

Мать ребёнка: Варвара Самойловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравченко Степан Степанович

Мать ребёнка: Варвара Самойловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кравченко Аксентий Степанович

Мать ребёнка: Варвара Самойловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Осип Степанович

Мать ребёнка: Варвара Самойловна

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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