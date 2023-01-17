Кравченко Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Иван Яковлевич Кравченко ?
Мать: Настасья (Устинья)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кравченко Иван Степанович
Мать ребёнка: Варвара Самойловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кравченко Роман Степанович
Мать ребёнка: Варвара Самойловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кравченко Степан Степанович
Мать ребёнка: Варвара Самойловна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кравченко Аксентий Степанович
Мать ребёнка: Варвара Самойловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кравченко Осип Степанович
Мать ребёнка: Варвара Самойловна
Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно