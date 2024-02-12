Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Петрова

Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Никитин

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евфимия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Никитин

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Никитин

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Никитин

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close