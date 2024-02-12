Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Никитин
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евфимия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Никитин
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Никитин
Смерть
Неизвестно