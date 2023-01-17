Садокова Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Работа или профессия
С 19.04.1904 ст.
Определена в просфорни к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда Вологодским Епархиальным попечительством. Указ №237.
Место жительства
1929
Смерть
Неизвестно