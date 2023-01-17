Садокова Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Работа или профессия
С 19.04.1904 ст.
Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определена в просфорни к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда Вологодским Епархиальным попечительством. Указ №237.
Место жительства
1929
Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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