Бакулина Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.
Отец: Бакулин Фёдор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1753 и 1760 ст.
Бракосочетание
Между 1754 и 1761
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Бакулина Марина Логиновна
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Бакулин Василий Логинович
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Бакулина Маремьяна Логиновна
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1762 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Сын: Бакулин Тимофей Логинович
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Василий Логинович
Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович
Смерть
Неизвестно