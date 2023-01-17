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Бакулина Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: Бакулин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 1753 и 1760 ст.

Муж: Бакулин Логин Иванович

Бракосочетание
Между 1754 и 1761

Муж: Бакулин Логин Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Бакулина Марина Логиновна

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Бакулин Василий Логинович

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Бакулина Маремьяна Логиновна

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1762 ст.

Сын: Бакулин Сергей Логинович

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Бакулин Тимофей Логинович

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Василий Логинович

Отец ребёнка: Бакулин Логин Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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