Бреев Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреев Вячеслав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.01.2004

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