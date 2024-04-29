Манылова Валентина Геннадьевна 18.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Манылова Валентина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954

Отец: Шмагин Геннадий Андреевич

Мать: Широкова Тататьяна Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
17.01.1980

Дочь: Мельченкова Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1981

Сын: Манылов Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович

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