Манылова Валентина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1954
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1980
Дочь: Мельченкова Алиса Вячеславовна
Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1981
Сын: Манылов Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Манылов Вячеслав Александрович