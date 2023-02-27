Рагозин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Рагозин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Белоусова) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746
Сын: Некрасов Иван
Мать ребёнка: (Белоусова) Евдокия
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Рагозина) Мавра
Мать ребёнка: (Белоусова) Евдокия
Смерть
Неизвестно