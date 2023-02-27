Рагозин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Рагозин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белоусова) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Некрасов Иван

Мать ребёнка: (Белоусова) Евдокия

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Рагозина) Мавра

Мать ребёнка: (Белоусова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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