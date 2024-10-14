Варлакова Анисья Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВарлакова Анисья

Варлакова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Максим Лукич

Рождение ребёнка
Около 14.07.1850 ст.

Дочь: Варлакова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Варлаков Максим Лукич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.