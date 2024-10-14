Варлакова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.07.1850 ст.
Дочь: Варлакова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Варлаков Максим Лукич
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.
Смерть
Неизвестно