Денисова (Ефимова) Ксения Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович
Рождение ребёнка
24.03.1883
Дочь: Денисова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Денисов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно