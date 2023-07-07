Денисова (Ефимова) Ксения Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Ефимова) Ксения Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович

Рождение ребёнка
24.03.1883

Дочь: Денисова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Денисов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Федор Абрамович

Смерть
Неизвестно
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