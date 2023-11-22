Иванова (Кириллова) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кириллова) Зиновья

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость деревня Красносумово

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость деревня Красносумово
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кондратьева Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Иванов Сидор

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Белорусские самоходы
Рождение ребёнка
1900

Сын: Иванов Степан Сидорович

Отец ребёнка: Иванов Сидор

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Рождение ребёнка
1902

Сын: Иванов Петр Сидорович

Отец ребёнка: Иванов Сидор

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Рождение ребёнка
1907

Сын: Иванов Федор Сидорович

Отец ребёнка: не указан

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сидор

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Смерть
Неизвестно
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