Иванова (Кириллова) Зиновья
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость деревня Красносумово
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость деревня Красносумово
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кондратьева Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Иванов Сидор
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Белорусские самоходы
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Иванов Сидор
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Иванов Сидор
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Рождение ребёнка
1907
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сидор
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость Д Красносумово
Смерть
Неизвестно