Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: Федотов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Сергей

Отец ребёнка: Федотов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Виктор

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