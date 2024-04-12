Оглоблин Власий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Оглоблин Афанасий Иванович
Мать: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Васса
Смерть
Неизвестно