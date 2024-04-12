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Оглоблин Власий Афанасьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Оглоблин Афанасий Иванович

Мать: Оглоблина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Оглоблин Павел Власович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Васса

Смерть
Неизвестно
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