Астраханцева Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астраханцева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Астраханцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астраханцев Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Астраханцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна
Отец ребёнка: Астраханцев Михаил