Юринова Ольга Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Ольга Лаврентьевна

Место рождения

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

26.04.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.

Дочь: Юринова Марина Ульяновна

Отец ребёнка: Юринов Ульян Никитич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.05.1891 ст.

Сын: Юринов Борис Ульянович

Отец ребёнка: Юринов Ульян Никитич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Ульян Никитич

Смерть
26.04.1896 ст.
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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