Юринова Ольга Лаврентьевна
Место рожденияСаладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти26.04.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.
Дочь: Юринова Марина Ульяновна
Отец ребёнка: Юринов Ульян Никитич
Рождение ребёнка
02.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Юринов Ульян Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринов Ульян Никитич
Смерть
26.04.1896 ст.