Сагида Абситар кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сарвизиган Бикмурза кызы
Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яхъя Бикмурза углы
Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмурза Юсуп углы
2-я жена
Смерть
Неизвестно