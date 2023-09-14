Сагида Абситар кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида Абситар кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сарвизиган Бикмурза кызы

Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Яхъя Бикмурза углы

Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шагимардан Бикмурза углы

Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Асынмардан Бикмурза углы

Отец ребёнка: Бикмурза Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмурза Юсуп углы

2-я жена
Смерть
Неизвестно
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