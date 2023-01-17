Черняев Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Илья Ильич

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Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1893

Дата смерти

30.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1911 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.1966
Москва, город федерального значения Москва
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