Черняев Илья Ильич
Место рождения
Дата рождения20.01.1893
Дата смерти30.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1911 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1966
Смерть
30.09.1966