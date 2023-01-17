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Кочкина Акулина Сазоновна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

10.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бийский район поселок Красный Октябрь, сейчас накарте его уже нет
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочкин Петр Егорович

Отец ребёнка: Кочкин Егор

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
17.10.1922

Сын: Кочкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кочкин Егор

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Егор

Смерть
10.05.1975
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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