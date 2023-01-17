Кочкина Акулина Сазоновна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти10.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бийский район поселок Красный Октябрь, сейчас накарте его уже нет
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочкин Петр Егорович
Отец ребёнка: Кочкин Егор
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
17.10.1922
Сын: Кочкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Кочкин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочкин Егор
Смерть
10.05.1975