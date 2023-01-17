Франтов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1862 ст.
Дата смерти14.07.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1892
Новоселье, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
27.04.1897 ст.
Сын: Франтов Борис Александровчи
Мать ребёнка: Франтова Мария Михайловна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
14.07.1924
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия