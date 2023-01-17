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Франтов Александр Григорьевич

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Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.08.1862 ст.

Дата смерти

14.07.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.07.1892

Жена: Франтова Мария Михайловна

Новоселье, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
27.04.1897 ст.

Сын: Франтов Борис Александровчи

Мать ребёнка: Франтова Мария Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
14.07.1924
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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