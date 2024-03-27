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Денисов Даниил Егорович

Место рождения

Татарская АССР, Альметьевский р-н, д. Каськи

Дата рождения

1899

Дата смерти

27.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Денисов Даниил Егорович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1899 Место рождения: Татарская АССР, Альметьевский р-н Дата призыва: Альметьевский РВК, Татарская АССР, Альметьевский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 110 сд Дата выбытия: 27.03.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Смоленская обл., Всходский р-н, Шиловский с/с, д. Шилово, севернее, 1 км, опушка леса Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 134
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Хеврония (Ксения) Сергеевна

Смерть
27.03.1943

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