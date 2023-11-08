Довженко Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.05.1961
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.05.1961
Рождение ребёнка
01.05.1988
Сын: Довженко Максим Александрович
Мать ребёнка: Довженко Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довженко Таисия Александровна
Мать ребёнка: Довженко Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Роман Александрович
Мать ребёнка: Довженко Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довженко Лариса