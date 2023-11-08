Довженко Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довженко Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

гг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.05.1961

Отец: Довженко Юрий Павлович

Мать: Довженко Гуськова Нина ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Довженко Максим Александрович

Мать ребёнка: Довженко Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довженко Таисия Александровна

Мать ребёнка: Довженко Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Роман Александрович

Мать ребёнка: Довженко Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довженко Лариса

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