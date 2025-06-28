Бруев Михаил Михайлович
муж., род. 12.08.1956, Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
ум. 26.06.2025
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
17.06.1928
Свадицы, Сырокоренско-Липецкая волость, Духовщинский уезд
23.04.1992
Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Мать
27.09.1926
24.12.2002
Ребёнок
Ребёнок
Сестра
Сестра
Сестра
Брат
Сестра
