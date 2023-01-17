Курнаева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

17.10.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1887 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 25 лет Ф.230 Оп.3 Д.2301 Л.69
Место жительства
1888 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 26 лет ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Смерть
17.10.1889 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Болезнь, от чахотки Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 47об.
Похороны
19.10.1889 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 47об.
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