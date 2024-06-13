Кондратьев Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Кондратьева Галина Александровна
Рождение ребёнка
26.02.1966
Сын: Кондратьев Максим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1969
Сын: Кондратьев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Кондратьева Галина Александровна
Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно