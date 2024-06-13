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Кондратьев Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932

Отец: Кондратьев Максим Павлович

Мать: Кондратьева Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Кондратьева Галина Александровна

Рождение ребёнка
26.02.1966

Сын: Кондратьев Максим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1969

Сын: Кондратьев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Кондратьева Галина Александровна

Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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