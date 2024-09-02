Бубнов Игнатий Давидович
Место рожденияКуфтино
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти04.12.1898
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бубнова Марина
Куфтино
Бракосочетание
24.04.1870
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Дочь: Дурягина Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Бубнова Агриппина Федоровна
Куфтино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.12.1898