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Бубнов Игнатий Давидович

Место рождения

Куфтино

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

04.12.1898

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1810 г.р.

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бубнова Марина

Куфтино
Бракосочетание
24.04.1870

Жена: Бубнова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Дочь: Дурягина Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Бубнова Агриппина Федоровна

Куфтино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.12.1898

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