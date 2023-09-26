Смирнов Роман Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1975
Отец: Смирнов Леонид
Мать: Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
23.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осина Ольга Владимировна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осина Ольга Владимировна