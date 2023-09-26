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Смирнов Роман Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1975

Отец: Смирнов Леонид

Мать: Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
23.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осина Ольга Владимировна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Ольга Владимировна

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