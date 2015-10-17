Ватолин Борис Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватолин Борис Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1931

Дата смерти

17.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватолина Зоя Сергеевна

Смерть
17.10.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
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