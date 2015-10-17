Ватолин Борис Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1931
Дата смерти17.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватолина Зоя Сергеевна
Смерть
17.10.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край