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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сташкевич) Евфросиния Павлова
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Григориев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Григориев
Смерть
Неизвестно