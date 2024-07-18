? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сташкевич) Евфросиния Павлова

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Григориев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Григориев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.